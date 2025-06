Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Polizeipräsidium Ravensburg (ots)

Am gestrigen Dienstag fand der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben" statt, bei welchem in diesem Jahr der besondere Schutz von Kindern im Straßenverkehr im Mittelpunkt stand und an dem auch das Polizeipräsidium Ravensburg mitwirkte. An den Kontrollmaßnahmen im gesamten Zuständigkeitsbereich waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt, welche den Schwerpunkt Ihrer Überwachung vorwiegend auf die Umfelder von Schulen und Kindergärten legten. Von den rund 2.000 kontrollierten Fahrzeugen wurde rund die Hälfte in der Umgebung solcher Einrichtungen überprüft. Insgesamt wurden bei den Kontrollen rund 300 Verstöße festgestellt, von denen rund 110 auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, knapp 30 auf fehlende oder falsche Sicherungen von Kindern in Fahrzeugen, rund zwei Dutzend auf die Benutzung von Mobiltelefonen sowie etwa 60 auf Parkverstöße entfielen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass das richtige Anlegen eines Sicherheitsgurtes auch bei niedrigen Geschwindigkeiten Leben retten und vor schweren Verletzungen schützen kann. Die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer kann ebenfalls lebensgefährlich werden - die Ablenkung lässt den Nutzer oder die Nutzerin für einige Sekunden quasi im Blindflug fahren und das Umfeld nicht mehr wahrnehmen. Eines ist klar: die volle Aufmerksamkeit gehört dem Straßenverkehr, nicht dem Handy!

