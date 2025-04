Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zwei Leichtverletzte bei Unfall + Geldbeutel aus Mitsubishi genommen + Münzgeld aus Fiat gestohlen + Audi zerkratzt +

Butzbach: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Am Dienstag (29.04.2025) kam es kurz vor 12:00 Uhr bei Griedel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mazda CX-30 und einem Audi A1. Eine 68-jährige Butzbacherin fuhr mit ihrem Mazda von der A 5 in Fahrtrichtung Kassel an der Anschlussstelle Butzbach ab. An der Einmündung zu L 3134 wollte sie nach links in Richtung Butzbach einbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah sie hierbei den Audi einer 64-jährigen Butzbacherin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Landstraße aus Richtung Butzbach kommend in Fahrtrichtung Rockenberg unterwegs war. Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 18.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Büdingen: Geldbeutel aus Mitsubishi genommen

"Am Hain" in Büdingen gelang es einem Unbekannten einen grauen Mitsubishi Eclipse zu öffnen. Der Täter griff sich einen Geldbeutel mit 5 EUR. Den Geldbeutel ließ er in der Nähe des Fahrzeugs zurück. Das Bargeld fehlte. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag (27.04.2025), 18:00 Uhr bis Dienstag (29.04.2025), 09:00 Uhr. Die Büdinger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Münzenberg: Münzgeld aus Fiat gestohlen

Ein Dieb öffnete im Zeitraum zwischen Samstag (26.04.2025), 18:00 Uhr und Dienstag (29.04.2025), 09:40 Uhr einen schwarzen Fiat Panda, der am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Gambach abgestellt war. Der Unbekannte durchsuchte das Fahrzeug und ließ Münzgeld sowie einen Gutschein mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Vilbel: Audi zerkratzt

In der Zeit zwischen 07:25 Uhr und 08:40 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Dienstag (29.04.2025) in Bad Vilbel den Lack eines grauen Audi Q6 e-tron. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand des Höhenwegs. Hinweisgeber können sich bei der Bad Vilbeler Polizeistation melden (Tel.: 06101 54600).

