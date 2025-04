Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reh ausgewichen und überschlagen - Blutentnahme folgt + Kennzeichendiebe am Werk + VW Crafter und Werkzeuge geklaut

Wölfersheim- Reh ausgewichen und überschlagen - Blutentnahme folgt

Ein 24-Jähriger war am gestrigen Abend (28.04.2025), gegen 23:15 Uhr, mit seinem Toyota auf der Meldbacher Straße unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer versuchte auszuweichen, geriet dabei auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und krachte in die Leitplanke. In der Folge überschlug sich sein schwarzer Hilux und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der aus dem Wetteraukreis stammende Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da er offenbar unter Alkoholeinfluss stand, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser brachte es auf rund 1,35 Promille. Für den 24-Jährigen folgte eine Blutentnahme. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. 0466579

Friedberg- Kennzeichendiebe am Werk

Auf dem Parkplatz in der Straße "Am Güterbahnhof" stahlen Diebe beide Kennzeichen von einem schwarzen Ford. Wer hat die Unbekannten am Montag (28.04.2025) zwischen 07:15 Uhr und 18:00 Uhr gesehen, als sie die Schilder von dem S-MAX rissen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, FB-SJ 851, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt: VW Crafter und Werkzeuge geklaut

Wegen eines Einbruchs in den Bauhof der Gemeinde Wöllstadt ermittelt nun die Friedberger Kriminalpolizei. Zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (27.04.2025) und 05:45 Uhr am Montag (28.04.2025) brachen Unbekannte die Eingangstür zur Lagerhalle auf und drangen in diese ein. Aus dem Inneren stahlen sie mehrere Werkzeuge, Geräte, einen Satz Sommerreifen mit Alufelgen und den Sprinter des Bauhofs. Auf diesen luden die Diebe vermutlich ihre Beute und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen VW Crafter mit dem Schriftzug "Wöllstadt in der Wetterau" geben? Am Fahrzeug befinden sich rot-weiße Sicherheitsstreifen und eine Delle in der hinteren linken Fahrzeugseite. Zudem waren die Kennzeichen FB-BW 53 am Sprinter angebracht. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

