Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Lebensmittelmarkt eingestiegen + Ein Verletzter bei Zusammenstoß + Einbruchsversuch an Haustür +

Friedberg (ots)

Karben: In Lebensmittelmarkt eingestiegen

Ein Dieb stieg am Donnerstagabend (24.04.2025) gegen 23:15 Uhr über ein Dachfenster in einen Lebensmittelmarkt in der Homburger Straße in Klein-Karben ein. Der Täter betrat mehrere Räume und fand in einem Raum Bargeld, das er mitgehen ließ. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Jacke, einer hellen Jeans, dunklen Schuhen und einem dunklen Basecap. Er wird als hellhäutig beschrieben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Ein Verletzter bei Zusammenstoß

Beim Einfahren aus einem Feldweg aus Richtung Wolf kommend auf die Bundesstraße 457 übersah nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagmittag (24.04.2025) ein 43-jähriger Golf-Fahrer aus Bad Soden-Salmünster den Smart eines 54-jährigen Mannes aus Büdingen. Der Büdinger war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Büdingen kommend in Fahrtrichtung Büches unterwegs. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Smart-Fahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Geschätzt wird der Sachschaden auf 12.000 EUR. Der Unfall ereignete sich gegen 12:50 Uhr.

Friedberg: Einbruchsversuch an Haustür

Im Zeitraum von Donnerstag (10.04.2025) bis Donnerstag (24.04.2025), 15:20 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Schmidtstraße in Friedberg einzudringen. Bei dem Versuch beschädigten sie die Hauseingangstür, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben und blieben ohne Beute. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell