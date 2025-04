Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades + Kindergarteneinbruch + Mehrere Autos zerkratzt + Traktor mit Holzspalter gestohlen + In Einfamilienhaus eingestiegen + Verkehrsschild und Warnbake gestohlen

Friedberg (ots)

Wöllstadt: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Die Friedberger Polizei ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines weißen Fahrrades der Marke KCP. Das Fahrrad wurde im Bereich Wöllstadt aufgefunden. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich mit Eigentumsnachweis persönlich oder telefonisch auf der Polizeistation Friedberg melden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Kindergarteneinbruch

Im Laufe des Osterwochenendes drangen Einbrecher in einen Kindergarten in der Gymnasiumstraße in Büdingen ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, blieben nach bisherigem Stand aber ohne Beute. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (17.04.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (22.04.2025), 07:00 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Bad Nauheim: Mehrere Autos zerkratzt

Mehrere Autos zerkratzten Unbekannte in Bad Nauheim und verursachten dabei einen Sachschaden von über 10.000 EUR. In der Zeit zwischen Ostermontag (21.04.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (22.04.2025), 10:00 Uhr beschädigten die Täter in der Wetterstraße mit einem spitzen Gegenstand einen schwarzen Opel Meriva, einen roten Peugeot 3008 und an der Ecke zur Dieselstraße einen weißen Mercedes A220. Auch im Eleonorenring stellten drei Fahrzeugbesitzer Kratzer im Lack ihrer Autos fest. Die Taten im Eleonorenring, bei denen ein schwarzer VW Golf, ein roter Peugeot 3008 und ein schwarzer BMW beschädigt wurden, ereigneten sich am Dienstag im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Die Polizei in Friedberg nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Ranstadt: Traktor mit Holzspalter gestohlen

Einen blau-grünen Traktor der Marke "Ford" entwendeten Unbekannte zwischen Ostermontag (21.04.2025) und Dienstag (22.04.2025), 18:30 Uhr auf einem Feld bei Bobenhausen. Am Traktor mit dem Kennzeichen BÜD-UX 13 befand sich ein Holzspalter, der ebenfalls gestohlen wurde. Die Büdinger Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl des Traktors beobachtet? Wem ist das Fahrzeug nach Sonntag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Traktors und des Holzspalters geben? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480.

Karben: In Einfamilienhaus eingestiegen

In der Goerdeler Straße in Rendel verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (02.04.2025), 15:00 Uhr bis Dienstag (22.04.2025), 11:00 Uhr Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Verkehrsschild und Warnbake gestohlen

Unbekannte stahlen von einer Baustelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Butzbach ein Verkehrsschild sowie eine Warnbake samt gelber Blinkleuchte. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Gründonnerstag (17.04.2025), 16:40 Uhr und Dienstag (22.04.2025), 07:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell