POL-WE: + Tresor in Tankstelle aufgebrochen + Erst ins Auto, dann in die Garage + Scheibe eingeschlagen + Dieb erbeutet Bargeld und Kaffeemaschine + Leiter als Einbruchshilfe genommen +

Friedberg (ots)

Niddatal: Tresor in Tankstelle aufgebrochen

Gegen 01:00 Uhr drangen Einbrecher am Dienstag (22.04.2025) in eine Tankstelle in der Straße "Am Steinacker" in Ilbenstadt ein. Die Täter brachen einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Erst ins Auto, dann in die Garage

Diebe öffneten in der Zeit zwischen Donnerstag (17.04.2025), 19:45 Uhr und Freitag (18.04.2025), 08:30 Uhr in Nieder-Mörlen zwei unverschlossene Fahrzeuge. In der Lassallestraße entwendeten sie knapp 20 EUR aus einem weißen Skoda Octavia, der vor der Garage eines Einfamilienhauses abgestellt war. In der Dürerstraße ließen sie aus einem schwarzen BMW X3 6 EUR Münzgeld und einen Öffner für die Garage mitgehen. Gut 24 Stunden später, im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr nutzten die Unbekannten den gestohlenen Öffner, um in die Garage zu gelangen. Dort stahlen sie zwei Pedelecs im Wert von über 9.000 EUR. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die in den Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Ostersonntag (20.04.2025), 18:00 Uhr und Ostermontag (21.04.2025), 08:00 Uhr schlug ein Unbekannter in Bad Nauheim eine Scheibe eines schwarzen Volvo V70 ein. Das Fahrzeug parkte unter einem Carport im Adlerweg. Nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Dieb erbeutet Bargeld und Kaffeemaschine

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Zeit von Mittwoch (16.04.2025), 11:00 Uhr bis Sonntag (20.04.2025), 17:45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Zum Waldblick" in Altenstadt. Der Täter durchsuchte das gesamte Haus und ließ neben Bargeld unter anderem auch eine Kaffeemaschine mitgehen. Die Polizei in Büdingen erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Rosbach: Leiter als Einbruchshilfe genommen

Einbrecher stiegen im Zeitraum von Montag (07.04.2025), 10:00 Uhr bis Donnerstag (17.04.2025), 10:30 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Taunusblick" in Nieder-Rosbach ein. Hierbei nutzten sie eine tatorteigene Leiter als Steighilfe. Im Haus durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und entwendeten zwei Spardosen. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

