Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Festnahme nach Tötungsdelikt in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Nachdem sich am vergangenen Samstagabend in Bad Nauheim ein Tötungsdelikt ereignet hatte, wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ daraufhin Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Anstiftung zum Mord gegen die türkischen Staatsangehörigen. Die Tatverdächtigen befinden sich nunmehr in hessischen Justizvollzugsanstalten.

Die Beschuldigten, die beide nicht vorbestraft sind, schweigen aktuell zu dem Tatvorwurf.

Der Polizei war es im Laufe des gestrigen Tages gelungen, die Beschuldigten vorläufig festzunehmen. Im Anschluss wurden u. a. mehrere Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau durchgeführt, wobei diverse Beweismittel (Handys, etc.) sichergestellt werden konnten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwischenzeitlich im Institut für Rechtsmedizin in Gießen die Leichname der Geschädigten obduziert. Dabei konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Tatopfer aufgrund der Beibringung mehrerer Schussverletzungen zu Tode kamen.

Die umfangeichen und komplexen Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf den noch unbekannten Schützen, dauern unvermindert an.

Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Bei Rückragen wenden Sie sich bitte ab Dienstag, den 22.04.2025, an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Herrn Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, 0641-934-3230.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher

Yasmine Scholz, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin

