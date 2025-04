Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Friedberg (ots)

Tötungsdelikt in Bad Nauheim

Nach einem zweifachen Tötungsdelikt am Samstagabend, 19. April, dauern die umfangreichen Ermittlungen weiter an.

Hier eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse:

Gegen 17.40 Uhr meldeten Zeugen über den polizeilichen Notruf Schussgeräusche. Unverzüglich entsandte Polizeistreifen fanden sodann zwei türkische Männer im Alter von 28 und 59 Jahren mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Deutergraben".

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben die beiden Geschädigten noch am Tatort. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Schwiegervater und Schwiegersohn, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei befanden sich keine Tatverdächtigen mehr vor Ort. Die Strafverfolgungsbehörden leiteten daraufhin sofort umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die über die Nacht bis zum aktuellen Zeitpunkt andauern.

Neben uniformierten und zivilen Polizeibeamten befanden sich zudem Spezialkräfte der Polizei, ein Polizeihubschrauber, Vertreter der Staatsanwaltschaft Gießen, Experten des Hessischen Landeskriminalamts und Rechtsmediziner im Einsatz.

Neben der inzwischen weitestgehend abgeschlossenen Spurensicherung am Tatort steht im Laufe des heutigen Tages die Obduktion der beiden Tatopfer an. Weiterhin vernimmt die Polizei Zeugen, prüft und bewertet neu gewonnene Erkenntnisse und lässt diese in die Fahndungsmaßnahmen einfließen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird derzeit von einem persönlichen Motiv als Tathintergrund ausgegangen. Hinweise auf Gefahren für Unbeteiligte liegen aktuell nicht vor.

Weitere Angaben können zum aktuellen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher

Yasmine Scholz, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin

