POL-WE: + Trickdiebe bleiben ohne Beute + Einbruch in Firmengebäude + Häuser mit Eiern beworfen + Zwei Leichtverletzte bei Unfall +

Rockenberg: Trickdiebe bleiben ohne Beute

Trickdiebe versuchten am Dienstagnachmittag (15.04.2025) gegen 16:50 Uhr in Rockenberg Beute zu machen. Ein Mann betrat einen Friseursalon in der Scheidegasse und gab vor, Haargel kaufen zu wollen. Dieses wollte er mit einem 100 EUR-Schein bezahlen und bat darum, als Rückgeld einen 50 EUR-Schein mit einer bestimmten Länderkennung ausgehändigt zu bekommen. Hierzu ging er hinter den Verkaufstresen und wollte in die Wechselgeldkasse greifen. Die Inhaberin verhinderte dies jedoch. Daraufhin verließ der Mann ohne Beute den Laden. Ein zweiter Mann wartete vor dem Eingang zum Salon. Beide Männer gingen danach in Richtung Untergasse. Der Unbekannte im Laden wird als circa 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, keinen Bart, aber Flecken im Gesicht. Bekleidet war er mit einem blau-grauen Anzug und einem weißen Hemd. Sein Begleiter, der vor dem Salon wartete, sei etwa 20 - 30 Jahre alt, habe laut Zeugen ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt und ein weißes Hemd mit blauen Längsstreifen getragen. Die Polizei fragt: Wem sind die beschriebenen Männer am Dienstag in Rockenberg aufgefallen? Wer kann Hinweise auf ein Fahrzeug geben, mit dem die beiden unterwegs waren? Wem sind zwei Personen bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Einbruch in Firmengebäude

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Dienstag (15.04.2025), 17:40 Uhr bis Mittwoch (16.04.2025), 06:10 Uhr Zugang zu einem Firmengelände "An der Krötenburg" in Nidda. Dort versuchten sie zunächst eine Tür aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie ein Fenster und stiegen so in das Firmengebäude ein. In einem Büro öffneten die Täter mit einem Werkzeug zwei Tresore und ließen Bargeld in bislang unbekannter Höhe mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel / Friedberg: Häuser mit Eiern beworfen

Ein Gruppe Jugendlicher warf im Zeitraum zwischen Dienstag (15.04.2025), 23:00 Uhr und Mittwoch (16.04.2025), 02:00 Uhr mehrere rohe Eier gegen die Fassade eines Wohnhauses im Niedererlenbacher Weg in Dortelweil. Durch die Eierwürfe wurde die Fassade beschädigt. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel.: 06101 54600 entgegen. Auch in der Friedberger Bügelstraße bewarfen Unbekannte am Mittwoch ein Wohnhaus mit Eiern. Teilweise konnten die Eier nicht rückstandsfrei entfernt werden. Diese Tat ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr. Hier erbittet die Friedberger Polizei Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Sattelzugmaschine kam es am Mittwochnachmittag (16.04.2025) gegen 15:35 Uhr auf der L 3008 bei Bad Vilbel. Eine 34-jährige Frau aus Nidderau war mit ihrem Renault Zoe ebenso auf der L 3008 aus Richtung Bad Vilbel kommend in Fahrtrichtung Massenheim unterwegs wie ein 68-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine. Der Renault befand sich auf der linken Spur, die Sattelzugmaschine auf der rechten Spur. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah der Fahrer der Sattelzugmaschine beim Spurwechsel den Renault und fuhr auf dessen Heck auf. Die 34-Jährige und ihr zweijähriges Kind erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 15.500 EUR geschätzt.

