Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Versuchter Einbruch in Kiosk

Herdecke (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag, den 23.08.2024 auf Samstag, den 24.08.2024 in einen Kiosk am Kirchender Dorfweg in Herdecke einzubrechen. Hierbei wurde versucht, die rückwärtige Tür aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Am 24.08.2024, gegen 02:44 Uhr zeichnete die Überwachungskamera zwei Personen auf, die sich auffällig am rückwärtigen Eingang des Kiosk aufhielten. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, bekleidet mit T-Shirt, Jogginghose, Kappe und weißen Schuhen. Person 2: Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, athletische Figur, bekleidet mit Sweatshirt, Jogginghose und Kappe.

Ob die beiden Personen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen, ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell