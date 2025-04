POL-WE: + Tankstelleneinbrecher gehen leer aus + Einbruch in Bäckerei + Graffitis an Jugendeinrichtung + Zusammenstoß beim Linksabbiegen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Karben: Tankstelleneinbrecher gehen leer aus

Vier Männer brachen am Mittwoch (16.04.2025) gegen 02:40 Uhr die Zugangstür zu einer Tankstelle "Am Spitzacker" in Okarben auf. Die Einbrecher betraten die Tankstelle, lösten dabei allerdings die Alarmanlage aus. Der sich innerhalb von Sekunden im Verkaufsraum ausbreitende Nebel einer Nebelmaschine verhinderte, dass die Unbekannten Beute machen konnten. Die dunkel gekleideten Täter verließen den Verkaufsraum und flüchteten mit einem silberfarbenen Audi A4. An dem Audi befanden sich die Kennzeichen GI-KK 789. Diese wurden in der Zeit zwischen Donnerstag (10.04.2025), 16:30 Uhr und Samstag (12.04.2025), 16:00 Uhr in Pohlheim/Garbenteich (Kreis Gießen) auf einem Parkplatz in der Dorf-Güller-Straße gegenüber dem Sportplatz gestohlen. Die Kriminalpolizei Friedberg fragt daher: Wer hat den Einbruch beobachtet? Wem sind die vier Personen oder der silberfarbene Audi A4 mit den gestohlenen Kennzeichen GI-KK 789 aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Einbruch in Bäckerei

Gegen 00:10 Uhr drang ein Unbekannter am Mittwoch (16.04.2025) in eine Bäckereifiliale in der Friedberger Kaiserstraße ein. Ein Zweiter wartete vor der Bäckerei. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die beiden Täter ohne Beute. Sie flüchteten auf E-Scootern die Kaiserstraße entlang in Richtung Burg. Ein Täter wird als circa 16 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Jogginghose, weiße Sneaker und führte eine Plastiktüte mit sich. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 16 Jahre alt und 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem dunklen Eintracht Frankfurt-Trainingsanzug. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, denen die zwei Personen auf E-Scootern aufgefallen sind oder die Hinweise auf die Identität der beiden Jugendlichen geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Graffitis an Jugendeinrichtung

Im Laufe des vergangenen Wochenendes besprühten Unbekannte die Fassade einer Jugendeinrichtung in der Straße "Am Goldstein" in Bad Nauheim mit mehreren Graffitis, die auf die Anhängerschaft von Eintracht Frankfurt hinweisen. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (11.04.2025) bis Montag (14.04.2025) eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Wölfersheim: Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Ein Leichtverletzter und 40.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag (15.04.2025) gegen kurz vor 15:00 Uhr auf der B 455 bei Berstadt. Eine 56-jährige Wölfersheimerin war mit ihrem Toyota C-HR auf der B 455 aus Richtung Wölfersheim kommend unterwegs und wollte nach links auf die Zufahrt zur A 45 in Richtung Gießen abbiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden BMW 520d eines 55-jährigen Mannes aus Braunfels. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der BMW-Fahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

