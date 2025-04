POL-WE: Drei Leichtverletzte, 81.000 EUR Schaden + Geldbörse aus unverschlossenem Mazda gestohlen + In Friseursalon eingedrungen + Einbruch durch die Kellertür + Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Drei Leichtverletzte, 81.000 EUR Schaden

Auf der B 3 bei Dortelweil geriet ein 57-jähriger Autofahrer aus Frankfurt aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag (14.04.2025) gegen 17:15 Uhr mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Der Frankfurter war mit seinem Skoda Fabia aus Richtung Karben kommend in Fahrtrichtung Bad Vilbel unterwegs. Die 28-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Hyundai i20 versuchte auszuweichen. Hierbei kam es zum seitlichen Kontakt zwischen dem Skoda und dem Fahrzeug der Glauburgerin, wodurch der Hyundai von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der Skoda stieß danach frontal mit dem entgegenkommenden Audi SQ5 einer 28-Jährigen aus dem Kyffhäuserkreis (Thüringen) zusammen, der wiederum gegen den nachfolgenden BMW X3 eines 65-jährigen Bad Vilbelers geschoben wurde. Der Skoda-Fahrer und die beiden Fahrerinnen des Hyundais und des Audis trugen leichte Verletzungen davon. Sowohl der Skoda, als auch der Hyundai und der Audi waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 81.000 EUR geschätzt.

Butzbach: Geldbörse aus unverschlossenem Mazda gestohlen

Aus dem Handschuhfach eines unverschlossenen Mazda CX-5 entwendeten Diebe eine Geldbörse. Das graue Fahrzeug war in der Zeit zwischen Sonntag (13.04.2025), 18:00 Uhr und Montag (14.04.2025), 06:00 Uhr in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Hoch-Weiseler-Straße abgestellt. Die Butzbacher Polizei bittet Hinweisgeber sich telefonisch unter 06033 70430 zu melden. Außerdem empfiehlt die Polizei, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Büdingen: Fahrzeugschein geklaut

Ein Dieb öffnete am Montag (14.04.2025) zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr in Büdingen einen unverschlossenen schwarzen Opel Corsa und nahm sich den Fahrzeugschein, der unter der Sonnenblende klemmte. Der Corsa parkte auf einem Parkplatz in der Orleshäuser Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Friedberg: In Friseursalon eingedrungen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (13.04.2025) verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Friedberg. Er öffnete die Kasse und erbeutete 100 EUR. Die Tat ereignete sich gegen 03:40 Uhr. Der Täter hatte eine schlanke Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, schwarze Sneaker sowie eine weiße Kappe. Zeugen, denen eine solche Person aufgefallen ist oder die anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Nidda: Einbruch durch die Kellertür

Einbrecher drangen im Zeitraum von Mittwoch (09.04.2025), 18:00 Uhr bis Sonntag (13.04.2025), 17:30 Uhr durch eine Kellertür in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Nidda/Harb ein. Sie durchsuchten das Wohnhaus und ließen einen Goldring mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: VW beschädigt

Einen beigefarbenen VW T-Roc beschädigte ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag (13.04.2025), 22:30 Uhr bis Montag (14.04.2025), 13:45 Uhr, als das Fahrzeug in der Straße "Am Kisselberg" in Nidda in Höhe der Hausnummer 49 abgestellt war. Die Polizei in Büdingen erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Wölfersheim: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Die 31-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Hungen befuhr am Montagvormittag (14.04.2025) gegen 10:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug die B 455 aus Richtung Grund-Schwalheim kommend in Richtung Berstadt. Am Abzweig nach Echzell wollte sie nach links auf die L 3188 abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei den entgegenkommenden Renault Clio eines 38-jährigen Mannes aus Nidda, der in Richtung Grund-Schwalheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kollidierten beide Fahrzeuge mit dem Toyota Corolla einer 59-jährigen Frau aus Nidda, der aus Richtung Echzell kommend auf der L 3188 an der Kreuzung zur B 455 wartete. Bei dem Unfall erlitten die Skoda-Fahrerin, der Fahrer des Renaults und dessen 38-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Der Skoda und der Renault waren nicht mehr fahrbereit.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

