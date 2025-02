Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Knochenfund auf Baustelle- Umfangreiche Ermittlungen, Pressestelle der Polizei vor Ort

Ennepetal (ots)

Im Rahmen von großflächigen Erdaushubarbeiten kam es im Laufe der Woche auf einer Baustelle in Ennepetal zu einem Knochenfund. Nach anschließender Bewertung durch die Rechtsmedizin handelt es sich um menschliche Knochen, wobei die Liegezeit auf mehrere Jahrzehnte hindeutet. Es wurde ein Todesermittlungeverfahren eingeleitet, was nun umfangreiche Ermittlungen zur Folge hat. In diesem Zusammenhang muss die Baustelle und der Erdaushub begutachtet werden. Neben Kräften der Polizei, werden auch zahlreiche Kräfte des THW mit großem Gerät, u.a. Drohne, Bagger, Radlader etc. eingesetzt. Dieser Einsatz wird durch die Pressestelle der Polizei vor Ort begleitet. Zwecks weiterer interner Abstimmung und aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Einsatzörtlichkeit und die Einsatzzeit erst am Montagmorgen ab 08:15 Uhr durch die Pressestelle bekanntgegeben werden. Bei Interesse eines vor Ort Termins bitte ich die Pressestelle unter der 02333-9166-1200 zu kontaktieren

