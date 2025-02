Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 07.02.2025, um 07:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Hammerstraße/Rosendahler Straße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer.

Ein 42-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem VW Caddy die Hammerstraße in Fahrtrichtung Rosendahler Straße. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersah er einen von links kommenden vorfahrtberechtigten 14-jährigen Fahrradfahrer aus Gevelsberg, der die die Haßlinghauser Straße zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Am Kotten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der 14-jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall ein geringer Sachschaden.

Der verletzte Jugendliche wurde nach der Unfallaufnahme mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

