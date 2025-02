Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Juwelier in der Innenstadt- Polizei fasst Täter

Schwelm (ots)

Einen 21-jährigen Ennepetaler konnten Kräfte der Polizei nach einem Einbruch festnehmen. Der Einbruch in ein Juweliergeschäft ereignete sich am 07.02.2025, gegen 05:42, Uhr in der Hauptstraße in Schwelm. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem ein Pkw nah vor das Schaufenster herangefahren war. Im Anschluss rissen zwei Täter mit Hilfe des Fahrzeugs die Außenrolllade des Geschäfts heraus und beschädigten die Scheibe so, dass sie in das Objekt gelangten. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie dann mit Beute und nutzten dafür das Fahrzeug. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Pkw im Nahbereich des Tatort angetroffen werden. Ein Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der zweite Täter konnte flüchten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Fluchtfahrzeug nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Im Fahrzeug konnte Schmuck aus dem Einbruch aufgefunden werden. Der 21-Jährige wurde festgenommen und der Polizeiwache Ennepetal zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

