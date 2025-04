POL-WE: Polizeistation Büdingen bietet Fahrradcodierung an

Friedberg (ots) - Niddatal: Tresor in Tankstelle aufgebrochen Gegen 01:00 Uhr drangen Einbrecher am Dienstag (22.04.2025) in eine Tankstelle in der Straße "Am Steinacker" in Ilbenstadt ein. Die Täter brachen einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, denen verdächtige Personen ...

