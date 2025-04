Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Eine Leichtverletzte bei Zusammenstoß + Audi beschädigt +

Bad Vilbel: Eine Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Eine 29-jährige Karbenerin war am Mittwoch (23.04.2025) kurz vor 20:30 Uhr mit ihrem Fiat 500 im Weitzesweg in Dortelweil in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi Q7 eines 48-jährigen Bad Vilbelers. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Limeshain: Audi beschädigt

In der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 09:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch (23.04.2025) bei Rommelhausen einen schwarzen Audi Q5. Das Auto war an einem Waldweg nahe der L 3347 abgestellt. Dem Schadensbild nach muss der Unbekannte mit einem Gegenstand mehrfach gegen das Fahrzeug geschlagen haben. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von 10.000 EUR. Die Büdinger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06042 96480.

