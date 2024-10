POL-E: Essen: Unbekannter fragt Frau nach Weg und erbeutet ihre Geldbörse - Präventionshinweise

Essen (ots) - 45327 E-Katernberg / 45326 E-Altenessen: Am Samstagabend (28. September) kam es in Essen-Altenessen zu Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern. Außerdem fuhr in Essen-Katernberg ein Lieferwagen in zwei Geschäfte. Die Polizei konnte einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Es wurden zahlreiche Personen verletzt. Hier kommen Sie zu unseren ...

mehr