Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte dringen mit einem Trennschleifer in einen Baucontainer ein

Delitz am Berge (ots)

Am Dienstag, den 19. November 2024 um 08:37 Uhr teilte die Leitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizeiinspektion Magdeburg fernmündlich mit, dass Mitarbeiter im Umrichterwerk in der Ortslage Delitz am Berge einen mit Gewalt geöffneten Baucontainer festgestellt haben. Ermittlungsbeamte der Bundespolizei begaben sich umgehend zum Ereignisort. Der feststellende Mitarbeiter konnte dort angetroffen und befragt werden. Das Umrichterwerk ist im Normalbetrieb nicht mit Personal besetzt. Daher kann die Tatzeit nur grob vom 12. - 19. November eingegrenzt werden. Der betreffende Baucontainer steht außerhalb des mit Zaun gesicherten Bereiches. Dort wurde die Verriegelung mittels Trennschleifer so beschädigt, dass ein Eindringen ermöglicht wurde. Die Schadenssumme wird aktuell auf 300 Euro geschätzt. Die unbekannten Täter haben anscheinend nicht gefunden, wonach sie suchten, da im Container vorerst keine gestohlenen Gegenstände festgestellt werden konnten. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat vom 12. - 19. November morgens, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Umrichterwerkes in Delitz am Berge, erreichbar über die Ortsverbindungsstraße nach Bad Lauchstädt, wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt, vorwiegend in den Nachtstunden, akustische Geräusche? Da aus dem Container nichts entwendet wurde, ist es außerdem möglich, dass die Täter bei ihrer Tathandlung gestört wurden. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell