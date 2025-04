POL-WE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 24.04.2025, 14:09 Uhr)

Friedberg (ots) - Büdingen-Calbach: In Bürogebäude eingebrochen Mehrere hundert Euro Bargeld stahlen Diebe bei Ihrem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße "Am Steinbruch". Zwischen 13:30 Uhr am Samstag (26.04.2025) und 05:00 Uhr heute Morgen (28.04.2025) schlugen sie ein Fenster des Gebäudes ein. Durch dieses kletterten die Unbekannten in den Bürokomplex, in dem sie mehrere Schränke durchwühlten. Im ...

