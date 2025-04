Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Bürogebäude eingebrochen + BMW zerkratzt

Friedberg (ots)

Büdingen-Calbach: In Bürogebäude eingebrochen

Mehrere hundert Euro Bargeld stahlen Diebe bei Ihrem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße "Am Steinbruch". Zwischen 13:30 Uhr am Samstag (26.04.2025) und 05:00 Uhr heute Morgen (28.04.2025) schlugen sie ein Fenster des Gebäudes ein. Durch dieses kletterten die Unbekannten in den Bürokomplex, in dem sie mehrere Schränke durchwühlten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu den Einbrechern erbittet Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

Bad Vilbel: BMW zerkratzt

Zwischen Freitag (25.04.2025), 20:00 Uhr und Samstag (26.04.2025), 14:00 Uhr zerkratzten Unbekannte einen in der Gießener Straße abgestellten BMW. Mit einem spitzen Gegenstand trieben sie tiefe Kratzer in den Lack des schwarzen 118i ein. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell