POL-S: Beim Vorbeifahren gestreift - Geschädigter gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen (27.03.2025) in einem Linienbus der Linie 57 ein neun Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Das Mädchen war mit seiner Schulklasse gegen 09.00 Uhr im Bus unterwegs. Nach dem Einsteigen am Pragsattel setzte sich ein unbekannter Mann neben sie, biss ihr plötzlich in den Kragen ihrer Jacke und küsste sie auf den Schulterbereich. An der ...

