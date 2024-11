Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrerin unter Drogeneinfluss - Kind auf dem Rücksitz

Rheinbrohl (ots)

Freitagvormittag, gegen 11.45h, kontrollierten Beamte der Polizei Linz die Fahrzeugführerin eines PKW in der Hauptstraße in Rheinbrohl. In Anwesenheit ihres 1-jährigen Sohnes im Fahrzeug räumte die 34-jährige Frau aus Rheinbrohl den Konsum von Cannabis ein, nachdem den Polizisten zuvor drogentypische Ausfallerscheinungen auffielen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, sodass anschließend eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell