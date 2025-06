Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten in Zivil beleidigt

Seinen Unmut an den Falschen ausgelassen hat ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag in der Müllerstraße. Der Mann musste sein Kraftrad abbremsen, weil beidseitig Fahrzeuge geparkt standen, die Straße verengt war und Gegenverkehr kam. Darüber offenbar wenig erfreut machte er seiner Verärgerung Luft, indem er dem Fahrer des entgegenkommenden Wagens lautstark Beleidigungen zuwarf und wild in dessen Richtung gestikulierte. Bei den Insassen handelte es sich jedoch um Polizisten in Zivil, die ihr Fahrzeug wendeten, den 69-Jährigen kurz darauf zur Rede stellten und wegen der Beleidigung anzeigten.

Tettnang

Unbekannte richten auf Schuldach Sachschaden an

Unbekannte haben Ende der vergangenen Woche das Flachdach des Gymnasiums in der Manzenbergstraße unerlaubt betreten und dort randaliert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge montierten sie dort offenbar diverse Kunststoffabdeckungen ab und warfen diese zum Teil vom Dach. Auch Betonsteine und Kies landeten auf dem Boden. Nach ihrem Aufenthalt ließen sie Verpackungsmaterial eines Fastfood-Restaurants zurück. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen Freitag und Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Überholmanöver mit Unfallfolge - Polizei bittet um Hinweise zu flüchtigem Fahrer

Nach einem gefährlichen Vorfall mit Unfall als Folge am Mittwoch um etwa 18 Uhr auf der L 326 zwischen Büchel und Biggenmoos bittet die Polizei um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines weißen BMW-SUV mit roten Kennzeichen war in Fahrtrichtung Biggenmoos unterwegs und überholte ein Traktor-Gespann trotz Gegenverkehrs. Eine BMW-Fahrerin, die in entgegengesetzter Richtung fuhr, musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der dahinterfahrende Mercedes-Lenker konnte nicht mehr entscheidend bremsen und stieß wuchtig ins Heck des BMW. Der Unfallverursacher fuhr indes weiter, ohne sich um die Folge seines riskanten Überholmanövers zu kümmern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallbeteiligten oder dessen Wagen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Randalierer beschädigt Fahrzeuge - Polizei sucht Betroffene

Polizisten haben einen Mann in Gewahrsam genommen, der in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Hochbildstraße randaliert hat. Ein Zeuge verständigte die Polizei, als der 36-Jährige gegen 1.15 Uhr durch die Straßen lief und mit einem Stock gegen Laternen schlug. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er offenbar auch Scheibenwischer mehrerer geparkter Fahrzeuge mutwillig abgebrochen hatte. Der bereits polizeibekannte Mann, der wenige Stunden zuvor in Friedrichshafen durch Flaschenwürfe vor einem Baumarkt negativ in Erscheinung getreten war, hatte über zwei Promille Atemalkohol intus und musste die Nacht zur Verhinderung weiterer Störungen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen verbringen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Überlingen weitere Personen, deren Fahrzeuge im angrenzenden Bereich geparkt standen und möglicherweise auch beschädigt wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Jugendlicher wird übergriffig - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich bereits am 28.05.2025 gegen 19 Uhr auf einem Flurstück im Bereich Goldbach ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Schilderungen zufolge soll ein Jugendlicher gegenüber einer Minderjährigen übergriffig geworden sein. Personen, insbesondere mögliche Spaziergänger, die zu besagter Zeit im dortigen Bereich unterwegs waren und möglicherweise auf den Vorfall aufmerksam geworden sind oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls dauern aktuell noch an.

