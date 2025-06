Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Handy genutzt - Autofahrerin verhält sich bei Verkehrskontrolle renitent

Renitent hat sich eine 51 Jahre alte Autofahrerin bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in der Straße "Am Schönenberg" verhalten, nachdem sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon genutzt hatte. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten die Frau und konfrontierten sie mit ihrem Verkehrsverstoß. Dabei weigerte sich die Fahrerin, ihre Personalien an- und ihren Führerschein herauszugeben. Selbst als die Beamten eine Durchsuchung sowie den Einsatz von unmittelbarem Zwang androhten, lenkte die 51-Jährige nicht ein. Sie setzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr und muss nun neben der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige für die Handynutzung während der Fahrt auch mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Eine Beamtin wurde bei dem Einsatz leicht am Unterarm verletzt.

Bad Saulgau

Essen angebrannt - Bewohnerin in Gewahrsam genommen

Die Bewohnerin einer Wohnung im Eichendorffweg haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in Gewahrsam genommen, nachdem sie am Mittwoch kurz vor 17 Uhr für einen Einsatz der Polizei und der Feuerwehr gesorgt hat. Die deutlich alkoholisierte Frau hatte Essen anbrennen lassen und für eine starke Rauchentwicklung in ihrer Wohnung gesorgt, zudem schlug der Feuermelder Alarm. Der Einsatz der Feuerwehr konnte schnell beendet werden. Nachdem ein Alkoholvortest bei der Bewohnerin jedoch weit über drei Promille anzeigte und aufgrund der Alkoholisierung mit weiteren Gefahren zu rechnen war, nahmen die eingesetzten Polizisten die Frau in Gewahrsam und brachten sie auf dem Polizeirevier vorübergehend in einer Arrestzelle unter.

