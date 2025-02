FW Lage: Feuer 3 / Kellerbrand - 19.02.25 - 8:50 Uhr

Lage (ots) - Am Samstag, 18.01.2025 wurde die Feuerwehr Lage um 21:17 Uhr zu einem Wasserschaden nach Hagen in die Hagensche Str. alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein sich vor Ort befindlicher Brunnenschacht, bestehend aus einzelnen Betonringen unterspült und abgesackt war. Das Erdreich in diesem Bereich war stellweise auch unterspült und ...

mehr