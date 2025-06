Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Auf knapp 20.000 Euro wird der Sachschaden eines Auffahrunfalls beziffert, an dem am Donnerstagnachmittag auf der B 31 drei Pkw beteiligt waren. Die Fahrerin eines Renault, der Fahrer eines VW und die Fahrerin eines Skoda wollten hintereinander an der Auffahrt Kitzenwiese auf die B 31 auffahren, als die vorausfahrende Renault-Fahrerin aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Die Fahrerin des Skoda erkannte die Verkehrssituation zu spät, fuhr mangels ausreichenden Sicherheitsabstands auf den VW auf und schob diesen auf den Renault. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es durch den Unfall zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall beim Abschleppen - Sachschaden

Sachschaden von annähernd 40.000 Euro ist bei einem missglückten Abschleppvorgang am Donnerstagabend auf der B 31 bei Spaltenstein entstanden. Kurz vor 19 Uhr schleppte der 26-jährige Fahrer eines Kleintransporters, von Friedrichshafen in Richtung Immenstaad fahrend, einen weiteren Kleintransporter ab, als am hinteren Fahrzeug plötzlich das Lenkradschloss einrastete. Hierdurch kam das Fahrzeug nach rechts ab und prallte in die Schutzplanke. Der abschleppende Kleintransporter wurde um die eigene Achse gedreht. An den beiden Fahrzeugen wird der dabei entstandene Schaden auf jeweils rund 15.000 Euro, an der Verkehrseinrichtung auf etwa 8.000 Euro und an einem weiteren Fahrzeug, das durch die Unfallteile fuhr und dabei beschädigt wurde, auf rund 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Unter Drogen und ohne Führerschein auf Motorroller

Offenbar ohne gültigen Führerschein, dafür aber mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 42-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Motorroller im Stadtgebiet unterwegs. Als eine Polizeistreife ihn gegen 22 Uhr kontrollierte, stellten die Beamten entsprechende Auffälligkeiten fest. Nachdem ein Vortest nicht durchführbar war, musste der Mann sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Motorroller ist. Er gelangt daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, weitere Konsequenzen hängen von der Auswertung der Blutprobe ab.

Friedrichshafen

Unsittlich berührt - Polizei ermittelt

Nachdem er am späten Donnerstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter am Bahnhofplatz einen 17-Jährigen unsittlich berührt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen noch Unbekannten und bittet um Hinweise. Den Angaben des Jugendlichen zufolge habe der Mann ihn gegen 17 Uhr angesprochen und ihm dann unvermittelt fest mit der Hand auf den Hintern geschlagen. Danach habe er ihn noch verbal beleidigt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 170-175 groß, eher schmal, dunkle Haare, gepflegter Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem braun-karierten Hemd, einer kurzen Jeans und trug ein weißes Cap.

Obertreuringen

Unfall nach medizinischem Notfall

Offenbar aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls ist es am späten Donnerstagnachmittag in Oberteuringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 64-jährige Lenker eines Renault befuhr die Richard-Wagner-Straße gegen 17.30 Uhr von Neuhaus kommend in Richtung Ortsmitte Oberteuringen und verlor während der Fahrt das Bewusstsein. Der Pkw streifte daraufhin ein entgegenkommendes Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, fuhr quer über den angrenzenden Acker und kam nach dem Anstoß an eine Hauswand zum Stehen. Ersthelfer reanimierten den Verunfallten bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes erfolgreich. Der 64-Jährige wurde in kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der L 333 auf die Prinz-Eugen-Straße hat am Donnerstagmittag ein 44-jähriger Sprinter-Fahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Er übersah eine entgegenkommende Toyota-Fahrerin und kollidierte mit deren Pkw. Durch den wuchtigen Aufprall zog sich die 18 Jahre alte Fahrerin des Toyota leichte Verletzungen zu, sie wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren mit einem Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro erheblich beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Hinweise zum Verursacher eines Verkehrsunfalls sucht der Polizeiposten Markdorf nach einem Parkrempler am Donnerstagvormittag auf dem Gelände eines Lebensmittelmarkts in der Ravensburger Straße. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren einen geparkten Seat und richtete an diesem Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend davon. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Personen, die die Kollision möglicherweise beobachtet haben, oder anderweitig Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell