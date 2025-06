Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsüberwachung

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstagnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen im Bereich der Binger Straße über ein Dutzend Verkehrsteilnehmer gestoppt. Die Fahrerinnen und Fahrer hatten sich entweder nicht angeschnallt oder während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient. Auf die Betroffenen kommt ein Bußgeld sowie im Falle der unerlaubten Handynutzung eine Eintragung in der Verkehrssünderdatei in Flensburg zu. Einen weiteren Verkehrsteilnehmer erwartet ebenfalls ein Bußgeld, nachdem er auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf trotz Überholverbots überholt hatte.

Meßkirch

Autofahrer übersieht Pkw - zwei Leichtverletzte und Sachschaden

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr ein 76-jähriger Skoda-Fahrer in der Straße "Am Stachus" eine 35 Jahre alte Renault-Fahrerin übersehen hat. Beim Ausfahren von dem Parkplatz eines Drogeriemarkts prallte der 76-Jährige mit dem Skoda in den von rechts kommenden Renault, wobei sich dessen Fahrerin und ihre Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Beide Verletzten wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch bereits kurze Zeit später wieder verlassen.

Scheer

Drogentest positiv auf Cannabis

Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus endete die Verkehrskontrolle eines 22 Jahre alten Autofahrers am Donnerstagnachmittag. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten den Pkw-Lenker im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und bei ihm Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis anschlug, ordneten die Polizisten die Entnahme der Blutprobe an. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, kommen auf den 22-Jährigen ein zweimonatiges Fahrverbot sowie mehrere hundert Euro Bußgeld zu.

Gammertingen

Nachbarn bei Sachbeschädigung ertappt - Anzeige folgt

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung kommt auf einen 70-Jährigen zu, der in der Nacht auf Montag von einem Nachbarn dabei ertappt wurde, wie er mutwillig dessen Pkw beschädigte. Er verdrehte den Außenspiegel und wollte das Kennzeichen samt Halterung abreißen. Nach vorangegangenen Beschädigungen an seinem Wagen hatte sich der Nachbar auf die Lauer gelegt und die Pläne des 70-Jährigen vereitelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell