Zeugenaufruf nach eventuellem Verkehrsunfall

Die Polizei Ravensburg wurde am Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr in den Bereich Kirch-/Herrenstraße gerufen, da dort eine verletzte männliche Person gemeldet wurde. Der 62-jährige alkoholisierte Geschädigte gab gegenüber den Polizeibeamten an, von einem Pkw angefahren worden zu sein, der jedoch weitergefahren sei. Zum Pkw konnte der Geschädigte keinerlei Angaben machen. Der Geschädigte kam zur Behandlung seiner Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen auf andere Art und Weise entstanden sind. Deshalb bittet die Polizei Ravensburg Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter T. 0751/803-3333 zu melden.

Fahrraddieb unterwegs

Am Freitag zwischen 22:00 und 23:30 Uhr wurde am Marienplatz ein türkisfarbenes E-Mountainbike (Fully) der Marke Conway (Modell Cyron 2.9) entwendet, obwohl es mittels Faltschloss an einem Fahrradständer angeschlossen war. Der Wert des Fahrrads beträgt mehrere tausend Euro. An einem danebenstehenden E-Bike wurde im selben Zeitraum der aufgesteckte Fahrradtacho entwendet. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter T. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Verfolgungsfahrt endet mit Leichtverletztem

Nachdem eine Streife des Polizeireviers Ravensburg am Freitagabend einen Motorradfahrer kontrollieren wollte, der verbotswidrig einen Geh-/Radweg befuhr, beschleunigte dieser, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er verlor jedoch kurz danach in einer engen Kurve die Kontrolle über das Motorrad, durchfuhr einen Zaun in der Rechenwiesenstraße und kam in einem Gartengrundstück zu Fall. Er versuchte noch sich in einem dortigen Gebüsch zu verstecken, konnte aber von den nacheilenden Polizeibeamten aufgefunden und festgenommen werden. Der noch jugendliche Motorradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Nachdem an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war, dürfte dies der Grund für den Fluchtversuch gewesen sein. Der Fahrer wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen verschiedener Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht.

Leutkirch i.A.

Briefkasten gesprengt

Nachdem ein Anwohner am Freitagabend gegen 22.25 Uhr einen lauten Knall gehört hatte, stellten die ermittelnden Polizeibeamten an einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße fest, dass der dortige Briefkasten eventuell mit einem Böller beschädigt wurde. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Leutkirch bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter T. 07561/84880 zu melden.

