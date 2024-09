Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Audi Q3 beschädigt - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am vergangenen Samstag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Meppener Straße in Dalum ein grauer Audi Q3 Sportback beschädigt. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 18:45 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte hintere Seite des Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei, die den Schaden auf ca. 2500,00 Euro schätzt, leitete ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

