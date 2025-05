POL-PIZW: Einbruchsdiebstahl in Optikergeschäft

Contwig (ots) - In der Nacht zum 30.05.2025 wurde in Contwig in der Schulstraße eine Hauswand mit blauer Sprühfarbe beschmiert. Der Schaden dürfte bei ca. 1000 EUR liegen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399.|pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: ...

