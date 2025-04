Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Strandkorb auf der BAB 20

Altentreptow (ots)

Am 04.04.2025 gegen 22:05 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen großen Gegenstand auf der Überholspur der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Straßburg und Pasewalk Nord in Fahrtrichtung Lübeck. Umgehend wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeirevieres Friedland zum Einsatz gebracht. Doch kam es bereits vor dessen Eintreffen zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes war in der Dunkelheit gegen diesen Gegenstand gefahren. Dabei handelte es sich um einen Strandkorb. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-EUR. Nach der Verkehrsunfallaufnahme meldete sich der 50-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf und teilte mit, dass er von seinem Anhänger einen Strandkorb verloren hat. Ihm wurde der Sachverhalt mitgeteilt und anschließend konnte er seinen Strandkorb wieder in Empfang nehmen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen ungenügender Ladungssicherung erstattet.

