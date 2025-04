POL-NB: Ergebnis der Auftaktkontrollen - Fahren.Ankommen.LEBEN! mit dem Themenschwerpunkt Geschwindigkeit

Friedland (ots) - Am 01.04.2025 gegen 18:45 Uhr kam es in der Ortslage Kublank zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai befuhr die Dorfstraße in Kublank aus Richtung Ulrichshof kommend in Richtung Funkenhof. Auf Grund von gesundheitlichen Problemen ...

mehr