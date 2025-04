Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Reithalle in 18320 Trinnwillershagen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 04.04.2025 gegen 14:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen darüber informiert, dass in Trinnwilliershagen eine Reithalle brennt. Umgehend wurden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort brannte aus bisher unbekannte Ursache brannte das Dachgeschoss und das Obergeschoss der Reithalle. Auf dem Dach befand sich eine Solaranlage und im Obergeschoss ein Spielcasino. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Barth, Ribnitz-Damgarten, Zingst, Löbnitz, Lüdershagen, Semlow, Schlemmin, Trinwillershagenund Ahrenshagen konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit 67 Kameraden im Einsatz. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt werden sie dabei von einem Brandursachenermittler.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

