POL-PIZW: Körperverletzungsdelikte auf dem Dellfelder Scheunenfest

Zweibrücken (ots) - Am Donnerstagnachmittag, dem 29.05.2025, wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein nicht angemeldetes Quad, welches in der Texasstraße in Zweibrücken geparkt stand, entwendet wurde. Der 30-jährige Geschädigte stellte das Quad am 19.05.2025 in der Texasstraße ab. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. ...

