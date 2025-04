POL-EL: Werlte - Restmüll in Brand geraten

Ohne (ots) - In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter an der Schüttorfer Straße in Ohne ein GPS-Gerät aus einem Trecker entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl eines GPS-Geräts aus einem Trecker kam es an der Wettringer Straße. Zudem entwendeten die Täter dort zwei Kettensägen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad ...

mehr