POL-EL: Lathen - Tor beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es in Lingen zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Die Täter hatten es dabei auf das in den Fahrzeugen gelagerte Werkzeug abgesehen. So entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug aus Firmenfahrzeugen an der "Alten Josefstraße" sowie in der Schützenstraße. Elektrowerkzeug und Maschinen entwendeten die Täter aus Transportern in der Kolpingstraße und in der ...

