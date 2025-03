Polizei Hamburg

POL-HH: PM 250305-2. Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses und zwei Haftbefehlen aufgrund des Verdachts des Diebstahls von hochwertigen Fahrzeugen

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: März 2024 bis Oktober 2024

Tatorte: Hamburger Stadtgebiet

Einsatzkräfte der Polizei haben heute Morgen im Hamburger Stadtteil Jenfeld einen Durchsuchungsbeschluss und zwei Haftbefehle wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von hochwertigen Kraftfahrzeugen vollstreckt. Hierbei beschlagnahmten sie diverse Beweismittel.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Panthera im Landeskriminalamt (LKA 432) und der Staatsanwaltschaft gerieten zwei Männer (25 / 43) in den Fokus der Ermittlungsbehörden, die unter anderem im Verdacht stehen, gemeinschaftlich als Mitglied einer Bande seit März 2024 mehrere hochpreisige Pkw unter anderem Land Rover, Range Rover sowie Porsche gestohlen zu haben. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, in drei Fällen konnten die Autos bereits zuvor im Bundesgebiet sichergestellt werden. Der Gesamtwert der in diesem Zusammenhang entwendeten neun Fahrzeuge liegt bei circa 840.000 Euro.

Im Zuge der Maßnahmen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden litauischen Tatverdächtigen und einen Durchsuchungsbeschluss für die gemeinsame Wohnung in Jenfeld, welche heute Morgen unter anderem mit Beteiligung von Spezialeinsatzkräften (LKA 24) vollstreckt wurden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler trafen beide Männer in ihrer Wohnung an, bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, welche nun ausgewertet werden müssen.

Die beiden Verhafteten werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ihnen ein Richter ihre Haftbefehle verkündet.

Die gemeinsam von LKA 43 - EG Panthera und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell