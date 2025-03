Polizei Hamburg

POL-HH: 250305-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.03.2024, 22:45 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße

Bei einem tätlichen Streit ist ein 35-jähriger Mann durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits am frühen Nachmittag kam es in einer Wohnunterkunft in der Kieler Straße zu einem Polizeieinsatz wegen eines Streites, bei dem ein 35-jähriger Pole mit einem Hausverbot der dortigen Wohnanlage verwiesen wurde. Am späten Abend des gestrigen Tages wurde die Polizei erneut wegen eines lautstarken Streites verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen in der Wohnunterkunft dann den 35-jährigen Polen an, der Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die medizinische Versorgung des Geschädigten und transportierte ihn für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Mordkommission (LKA 41) rückte noch in der Nacht zum Tatort aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der 35-Jährige in einen Streit mit einer zunächst unbekannt gebliebenen männlichen Person. Zudem gab es lediglich vage Hinweise auf die männliche Person, die aus der Wohnung geflüchtet sei.

Während die Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes am Tatort umfangreiche Ermittlungen durchführten, bemerkten die Ermittler in der Wohnunterkunft einen Mann, bei dem Hinweise auf eine mögliche Beteiligung an dem Streit vorlagen und einen Tatverdacht begründeten. Die Kriminalbeamten der Mordkommission nahmen den 38-jährigen polnischen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an, derzeit wird geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter zugeführt wird.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell