Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines Quads

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 29.05.2025, wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein nicht angemeldetes Quad, welches in der Texasstraße in Zweibrücken geparkt stand, entwendet wurde. Der 30-jährige Geschädigte stellte das Quad am 19.05.2025 in der Texasstraße ab. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. |pizw

