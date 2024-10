Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Anhänger auf B50 umgekippt - temporäre Vollsperrung -

Simmern (Hunsrück) (ots)

Am 19.10.2024 befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW samt Anhänger gegen 09:40 Uhr an der AS Simmern-West die Auffahrt zur B50 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn. Hierbei löste sich, vermutlich aufgrund der unzureichenden Sicherung, der Anhänger vom PKW und kippte zur Seite. Hierbei entstand lediglich am Anhänger ein Sachschaden.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die B 50 zwischen der AS Simmern-West und der AS Ohlweiler für circa 30 Minuten vollgesperrt werden.

