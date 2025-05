POL-PIZW: Diebstahl eines 3-D Scanners/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 21.05.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Parkhaus der Hallplatz-Galerie einen auf dem ersten Parkdeck in Queraufstellung abgestellten, weißen PKW BMW 320 d. Hierbei wurde die vordere linke Stoßstange des BMW in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Schaden in Höhe von 600.- Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

mehr