Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfallflucht im Parkhaus/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Parkhaus der Hallplatz-Galerie einen auf dem ersten Parkdeck in Queraufstellung abgestellten, weißen PKW BMW 320 d. Hierbei wurde die vordere linke Stoßstange des BMW in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Schaden in Höhe von 600.- Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

