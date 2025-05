Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte entwenden Handy und flüchten/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagnachmittag, 18.05.2025, gegen 18.00 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte männliche Täter in der Römerstraße einem 19-Jährigen dessen Handy iphone 15 Pro Max. Der Geschädigte saß auf einer Bank als die zwei Täter mit einem E-Scooter angefahren kamen und ihm das Handy ohne Anwendung von Gewalt wegnahmen. Anschließend seien die beiden schwarz gekleideten Täter mit dem E-Scooter geflüchtet. Wer hat die Tat beobachtet bzw. hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

