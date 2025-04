Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer landwirtschaftlichen Maschine

Northeim (ots)

Hardegsen, Lindestraße (Acker), Montag, 14.04.2025 bis Montag, 28.04.2025, 10.00 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Montag wurde bei der Polizei Northeim ein Diebstahl eines Schlegelmulchgerät angezeigt. Die Maschine wurde am Montag, dem 14.04.2025 auf einem Acker abgestellt. Der Acker über die Hardegser Lindenstraße in Richtung Friedhof und anschließend über einen Feldweg zu erreichen.

Das Fehlen des Schlegelmulchgerät des Typs "Bingo" (Farbe: Rot) wurde am gestrigen Montag gegen 10.00 Uhr festgestellt. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell