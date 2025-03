POL-ST: Ibbenbüren, Computerbetrug: Falscher Paypal-Mitarbeiter

Wettringen (ots) - Am Samstag (22.03.) gegen 23.15 Uhr ist es an Goethestraße in Höhe der Hausnummer 15 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Goethestraße aus Richtung Heinrich-Heine-Straße kommend in südwestliche Richtung. In Höhe des Hauses Nr. 15 kam er nach links von der Fahrbahn ab und ...

