Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Wettringen (ots)

Am Samstag (22.03.) gegen 23.15 Uhr ist es an Goethestraße in Höhe der Hausnummer 15 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Goethestraße aus Richtung Heinrich-Heine-Straße kommend in südwestliche Richtung. In Höhe des Hauses Nr. 15 kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

