Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in einen Mobilfunkshop Täter flüchtig

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Mittwoch (26.03.) auf Donnerstag (27.03.) sind unbekannte Täter gegen 01.50 Uhr in ein Telefongeschäft an der Kirchstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Unbekannten mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen. Sie haben die Räumlichkeiten betreten und sind anschließend mit einem dunklen Auto in Richtung Pankratiusgasse geflüchtet. Ob sie Beute gemacht haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Sachverhalt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell