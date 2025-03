Polizei Dortmund

POL-DO: 85-Jährige stürzt nach Rempler und erleidet schwere Verletzungen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0264

Am Dienstag (11.03.) stürzte eine Seniorin im Dortmunder Stadtteil Brünninghausen und erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 7:45 Uhr verließ eine 85-jährige Dortmunderin ihre Wohnung an der Fritz-Karl-Straße und begab sich fußläufig in Richtung der Bushaltestelle Stockumer Straße. Auf dem Gehweg an der Ecke zum Klüsenerskamp befand sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Gruppe Schülerinnen und Schüler.

Nach eigenen Angaben musste die Seniorin auf die Straße ausweichen, um an der Gruppe vorbeizugehen. Plötzlich bewegte sich ein Schüler rückwärts und stieß dabei mit der Frau zusammen. Die 85-Jährige stürzte und erlitt in der Folge schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Sturz und der Schülergruppe machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Hombruch unter 0231/132-1521 entgegen.

