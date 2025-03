Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt neun Personen nach Bandendiebstahl in einer Tankstelle in Dortmund-Mengede fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0261

Kräfte der Polizei Dortmund haben am Dienstagmittag (18. März) insgesamt neun Personen nach einem Bandendiebstahl in Dortmund-Mengede festgenommen.

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Schaphusstraße bemerkte gegen 13.40 Uhr einen Diebstahl aus dem Verkaufsraum und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Täter flüchteten in der Zwischenzeit mit der Beute in einem Transporter.

Einsatzkräfte in der Fahndung stellten den flüchtigen Mercedes Vito im Bereich des St. Remigius Friedhof Mengede am Straßenrand stehend fest.

Im Transporter saßen sechs Personen (drei Frauen und drei Männer), drei weitere Männer stellten die Beamten auf dem Friedhof. Alle neun Personen wurden vorläufig festgenommen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten neben dem Diebesgut aus der Tankstelle zusätzlich auch neuwertige Kleidung, Schuhe sowie Lebensmittel und stellten diese wegen Verdacht des Diebstahls sicher.

Einer der Tatverdächtigen trug darüber hinaus eine Jacke mit aufgerissenem Innenfutter, in der sich eine zweistellige Anzahl von Getränkedosen befand.

Alle neun Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Rumänien, sechs Männer (19, 33, 35, 38, 44, 47 Jahre) und drei Frauen (33, 41, 44 Jahre), wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden alle Personen nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Alle Personen erwarten Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Bandendiebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell